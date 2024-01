Influenciadora que faz o marido de "corno" anuncia parceria com ex-BBB

Gisa Custolli, influenciadora que ficou famosa por gravar conteúdo adulto com outros homens na frente de seu marido, anunciou que vai fazer parceria com um ex-BBB.

De acordo com Gisa, a ideia de fazer o seu marido, Yuri Ottoline, assisti-la na cama com outros parceiros surgiu após o amado descobrir que tem esse fetiche. Inclusive, não há clima de ciúmes entre os dois e Yuri até registra algumas cenas.

“Meu marido descobriu que gosta de me ver com outros caras. Ele me incentiva, é bem tranquilo, não tem ciúmes e até grava algumas cenas para mim”, disse ela.

Custolli também adicionou que, além de ter vários famosos entre seus fãs, ela pretende gravar uma cena com um ex-BBB, que terá a identidade revelada em breve. “Tem famoso assistindo tudo no meu perfil. Tem jogador, cantor, ex-BBB e até um humorista da TV”, admitiu. “O ex-BBB vou revelar em breve, vamos gravar juntos. Meu marido fez o convite para ele, inclusive”.

Segundo Gisa, os vídeos diferenciados do casal estão gerando aproximadamente R$ 45 mil mensais. Na Privacy, o conteúdo dos dois pode ser acessado pelo preço de R$ 9,99.