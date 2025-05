O Agente Secreto, de Kleber Mendonça Filho, tem 5,4% de chances de ganhar o Palma de Ouro em Cannes

O Festival de Cannes, uma das maiores premiações mundiais de cinema, começa nesta terça (13), e um dos filmes indicados é “O Agente Secreto”, dirigido pelo brasileiro Kleber Mendonça Filho, diretor de Bacurau e Aquarius, que levou o Prêmio do Júri em 2016. Segundo um levantamento da empresa de inteligência Brasil Apostas, a chance do Brasil ganhar a disputa pela Palma de Ouro é de 5,4%, concorrendo contra outras 9 obras europeias e norte-americanas.

Embora a obra não esteja entre as favoritas do prêmio, ela tem despertado expectativa e é considerada um dos lançamentos mais aguardados do ano. Para chegar até as probabilidades dos vencedores, a análise considera a avaliação de especialistas com base em estatísticas e outros fatores relevantes como: recepção da crítica, histórico de premiações e campanha para chegar a um número preditivo.

A Palma de Ouro é o prêmio de maior prestígio do festival e neste ranking, competindo com outros sete filmes, o Brasil está em nono lugar, empatado com “Eddigton”, dos Estados Unidos e acima de “The Field”. O filme de Kleber Mendonça também concorre ao “Grande Prêmio”, com outros seis filmes e nesta disputa está em último lugar, segundo o levantamento de avaliação que mostra a probabilidade de vencer.

As chances de “O Agente Secreto” no Festival de Cannes 2025, segundo as odds

A análise das odds é um indicativo importante para avaliar as probabilidades de cada indicado. No momento, as principais casas de apostas dos Estados Unidos apontam Dye, My Love, do próprio país, como o favorito ao prêmio, seguida por Alpha, da França.

Filme País Odds Chance de vitória (%) Die, My Love Estados Unidos +450 18,2% Alpha França +550 15,4% Sound of Falling Alemanha +700 12,5% Sentimental Value Noruega +700 12,5% The Field +1000 9,1% The Young Mother’s Home Bélgica +1250 7,4% The Phoenician Scheme Estados Unidos +1250 7,4% The History Of Sound Reino Unido +1500 6,3% Eddington Estados Unidos + 1750 5,4% O Agente Secreto Brasil + 1750 5,4%

Como interpretar as odds?

As odds negativas indicam favoritismo absoluto, enquanto valores positivas mostram candidatos menos cotados. No caso de O Agente Secreto, sua cotação de +1750 indica que, apesar de não ser o favorito, ele ainda tem uma chance razoável de surpreender. O histórico de Cannes já mostrou que algumas premiações podem ter reviravoltas inesperadas.

Fatores que podem influenciar a vitória de O Agente Secreto

Histórico no Festival de Cannes

Kleber Mendonça Filho já teve dois filmes selecionados para a competição oficial de Cannes: Aquarius (2016) e Bacurau (2019), este último vencedor do Prêmio do Júri. Esse histórico reforça a reputação do diretor junto ao festival e aumenta as expectativas em torno de “O Agente Secreto”.

Ambientação histórica e relevância temática

O filme é ambientado no Brasil de 1977, durante o regime militar, e aborda questões políticas e sociais da época. Essa temática pode ressoar com o júri e o público internacional, especialmente em tempos de reflexão sobre regimes autoritários e suas consequências, principalmente porque o próprio Festival de Cannes surgiu mediante uma situação semelhante.

A premiação foi apresentada como uma resposta à manipulação política do Festival de Veneza, especialmente em 1938, quando filmes de propaganda fascista foram premiados sob influência dos regimes nazista e fascista. A França, indignada, decidiu criar um festival independente, voltado à liberdade artística e à valorização do cinema como expressão cultural, sem interferências políticas.

Produção internacional e apoio institucional

O Agente Secreto é uma coprodução entre Brasil, França, Alemanha e Holanda, com apoio do Fundo Setorial do Audiovisual (FSA). Essa colaboração internacional pode ampliar a visibilidade e a recepção do filme no circuito europeu e global.

Elenco de destaque

O filme é protagonizado por Wagner Moura, ator reconhecido internacionalmente por trabalhos como Tropa de Elite e Narcos. Sua presença pode atrair atenção adicional ao longa e contribuir para sua recepção positiva.

Expectativa da crítica especializada

Antes mesmo de sua estreia, O Agente Secreto foi incluído na lista dos 100 filmes mais aguardados de 2025 pela revista americana The Film Stage, ocupando a 28ª posição. Essa antecipação positiva indica um interesse significativo da crítica internacional.

O histórico do Brasil no Festival de Cannes

Caso o filme de Kleber Mendonça Filho vença, ele entrará mais uma vez para história por ser o primeiro brasileiro a ganhar dois prêmios do festival, além do segundo a ganhar a Palma de Ouro na história. Os únicos brasileiros a terem sido indicados três vezes para o Cannes foram Kleber e Walter Salles, de “Ainda Estou Aqui”, que também recebeu o Oscar pela obra.