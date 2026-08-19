Aos 35 anos, Fiuk revela que Fábio Jr. o "deserdou" e fala sobre crise financeira

Fiuk, de 35 anos, afirmou que foi “deserdado” pelo pai, Fábio Jr., de 72, e falou novamente sobre as dificuldades financeiras que enfrenta. A declaração foi feita durante entrevista ao programa Pânico, da Jovem Pan.

Ao conversar com Daniel Zuckermann, o cantor afirmou que deixou de se preocupar em corresponder às expectativas do pai e da irmã.

“Meu pai já me deserdou, minha irmã... Não tenho que agradar mais ninguém”, afirmou.

Fiuk disse que pretende conduzir a própria vida sem a preocupação de manter uma imagem de riqueza. Para ele, o momento atual representa também uma oportunidade de começar novamente.

Prejuízo com produção cinematográfica

Durante a entrevista, Fiuk também abordou o filme Descontrole, projeto relacionado ao drift, modalidade automobilística em que os carros realizam manobras de deslizamento controlado.

A produção foi anunciada em 2025 com orçamento superior a R$ 20 milhões. O projeto, porém, passou por alterações e não avançou da maneira inicialmente prevista.

Fiuk afirmou que colocou dinheiro próprio na produção e acabou sendo retirado do projeto. Segundo ele, o episódio resultou em prejuízo financeiro.

“Tenho que ser rico a vida inteira?”

O cantor também questionou a ideia de que deveria manter uma vida financeiramente confortável apenas por ser filho de Fábio Jr.

“Será que, porque eu sou filho de um famoso, eu tenho que ser rico a vida inteira porque eu sou filho de uma pessoa rica?”, questionou.

Fiuk afirmou que seu objetivo não é apenas recuperar o dinheiro perdido. Ele disse estar tentando entender o próprio momento e encontrar uma nova maneira de conduzir a vida.

RELAÇÃO COM A FAMÍLIA

Outro assunto abordado foi a relação de Fiuk com os familiares. O cantor afirmou que passou anos tentando manter uma aparência de harmonia enquanto enfrentava conflitos dentro da família.

Segundo ele, em determinados momentos, tentou aproximar parentes que estavam afastados.

Ao mencionar a relação entre sua irmã e Fábio Jr., Fiuk afirmou que os dois já chegaram a tornar público um período de distanciamento.

O artista também contou que demorou a perceber que não precisava viver de acordo com aquilo que outras pessoas esperavam dele.

Fiuk afirmou ainda que é emancipado desde os 16 anos e que aprendeu cedo a lidar sozinho com as próprias responsabilidades.

UMA NOVA FASE

Ao longo da entrevista, Fiuk afirmou que não quer mais sustentar uma imagem de vida confortável apenas para corresponder às expectativas externas.

Para o cantor, assumir as dificuldades e abandonar essa aparência fazem parte de um processo de reconstrução pessoal e financeira.

Procurada pela Quem, a equipe de Fiuk informou que não irá se pronunciar sobre o assunto.