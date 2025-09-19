MS Notícias

19 de setembro de 2025
NO BIOPARQUE

On Track Summit projeta Campo Grande como centro da música brasileira

Evento trouxe debates sobre internacionalização de artistas, inteligência artificial, direitos autorais e economia criativa

Foto: DivulgaçãoFoto: Divulgação
Campo Grande ganhou destaque nacional ao sediar a segunda edição do On Track Summit MS 2025, realizada no BioParque Pantanal. O encontro reuniu especialistas da indústria musical e discutiu inovação, diversidade e sustentabilidade.

Com mais de 20 profissionais convidados, o evento trouxe debates sobre internacionalização de artistas, inteligência artificial, direitos autorais e economia criativa. O formato carbono neutro reforçou o compromisso em unir cultura e responsabilidade ambiental.

Foto: DivulgaçãoPainel discutiu mercado e espaço para mulheres na música | Foto: Divulgação

Um dos momentos de maior impacto foi o painel dedicado às mulheres na música, que discutiu desafios e avanços em um setor ainda marcado por desigualdades. A representatividade feminina foi reconhecida como essencial para o futuro da indústria.

A programação também incluiu o pré-lançamento do projeto “Sons do Pantanal”, iniciativa da Fundação de Turismo de MS que aposta na música regional como identidade cultural e atrativo sustentável. O público ainda se emocionou com a homenagem ao compositor Paulo Simões.

O Sebrae/MS destacou a música como motor da economia criativa e defendeu a conexão entre cultura e negócios. Para a instituição, apoiar eventos como o Summit é criar oportunidades para artistas e empreendedores ampliarem horizontes.

Foto: DivulgaçãoEvento reuniu profissionais da música no Bioparque | Foto: Divulgação

Autoridades também reforçaram a importância de capacitação e de novas tecnologias para o setor cultural. O secretário de Turismo, Esporte e Cultura, Marcelo Miranda, lembrou que a profissionalização é fundamental para o crescimento dos artistas locais.

A Fundação de Turismo anunciou ainda um projeto inédito com lançamento previsto em Nova York, unindo sons da natureza ao repertório regional. A proposta busca levar a musicalidade do Pantanal para o cenário internacional.

O SESI MS aproximou jovens talentos de profissionais renomados, incentivando novas gerações a enxergarem na música um caminho de carreira. O Festival da Canção do SESI, previsto para setembro, também foi apresentado como vitrine de oportunidades.

Foto: DivulgaçãoDuo Vozmecê participou do evento | Foto: Divulgação

Com a edição de 2025, o On Track Summit consolidou-se como um espaço de troca e construção coletiva. A iniciativa coloca Campo Grande em posição estratégica no mapa da música nacional e aponta para expansão ainda maior no próximo ano.

