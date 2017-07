Cultura 24ª Festa Leitão no Rolete, realizada em São Gabriel do Oeste - MS "O evento acontece nos dias 28, 29 e 30 deste mês"

Foto: Reprodução facebook

A 24ª Festa Leitão no Rolete, realizada em São Gabriel do Oeste há mais de duas décadas. Este ano, o Governo de Mato Grosso do Sul repassou R$ 105 mil para a organização do evento gastronômico que costuma reunir milhares de pessoas de todo o Brasil.

Os recursos foram repassados ao evento por meio de convênio com a Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCCMS). Para a festa desse ano são aguardadas mais de 20 mil pessoas. O evento será realizado nos dias 28, 29 e 30 de julho, no Centro de Tradições Gaúchas Chama Crioula (CTG).

ATRAÇÕES

29/07 - Show das duplas: Bruninho e Davi | Henrique e Diego

30/07 – Show da dupla: Zé Neto e Cristiano