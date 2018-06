Economia Após revitalização, Núcleo Industrial recebe a maior fábrica de proteína de soja da América Latina "Foram investidos US$ 250 milhões na implantação da indústria"

Investimentos de R$ 6,6 milhões do Governo do Estado na revitalização do Núcleo Industrial Indubrasil, em Campo Grande, deram suporte fundamental para a instalação da fábrica de proteínas de soja da ADM (Archer Daniels Midland Company) na cidade. Nesta sexta-feira (8.6), a unidade que tem capacidade de produção de 50 mil toneladas/ano será inaugurada com a presença do governador Reinaldo Azambuja.

Foram investidos US$ 250 milhões na implantação da indústria, que começa a operar com 140 novos funcionários já capacitados. A planta da ADM em Campo Grande vai funcionar com altíssima tecnologia na produção de proteína texturizada da soja – ofertando o produto tanto para vendas internas no País quanto para externas na América do Sul.

Com funcionamento da nova fábrica na Capital, Mato Grosso do Sul passará a ter a maior indústria de proteínas de soja da América Latina. “Essa nova unidade é de extrema importância porque vai agregar valor a matéria prima que já é produzida aqui em Mato Grosso do Sul”, destaca o governador. A empresa atua em Campo Grande desde os anos 2000 no processamento de soja e na produção de óleo do grão.

A nova planta da empresa, para o presidente da ADM Nutrition na América Latina, Roberto Ciciliano, beneficiará a comunidade da região de Campo Grande e agricultores do Estado com novas oportunidades de negócios, “movimentando a economia local, gerando empregos e colaborando para posicionar a região como produtora também de insumos de alto valor agregado”.

Operacionalidade

A concretização da fábrica de proteínas de soja da ADM foi garantida por meio da contratação de R$ 274 milhões feita pela empresa junto ao Fundo de Desenvolvimento do Centro-Oeste (FDCO). Essa foi a primeira contratação de recursos desse fundo concretizada para Mato Grosso do Sul, fator que, segundo afirma o secretário de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar, Jaime Verruck, na época, “simbolizou o novo momento na atração de investimentos para o Estado”.

Além de revitalizar o Indubrasil para dar estrutura à implantação da nova fábrica da ADM, o Governo do Estado está garantindo a operacionalidade dessa e de outras indústrias já instaladas no local. (Com Bruno Chaves – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)).