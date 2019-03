ALTA Dólar, cotado a R$ 3,96, e Ibovespa abrem o dia em alta

Foto: Divulgação

O Ibovespa, da B3 (antiga Bolsa de Valores de São Paulo) e o dólar estão em alta na manhã de hoje (28).Por volta das 11h, o Ibovespa registrava 92.604 pontos, com alta de 0,76%. O dólar comercial era contado para venda a R$ 3,961, com alta de 0,16%.

Ontem (27), em um dia marcado por fortes tensões no mercado financeiro, o dólar fechou no maior valor em quase seis meses e a bolsa de valores teve forte queda. O dólar comercial encerrou a quarta-feira (27) vendido a R$ 3,954, com alta de R$ 0,088 (+2,27%). A moeda norte-americana está no valor mais alto desde 1º de outubro, quando fechou em R$ 4,02.

No mercado de ações, o Ibovespa encerrou o dia de ontem com queda de 3,57%, aos 91.403 pontos. O índice teve a maior queda diária desde 6 de fevereiro (-3,74%) e fechou no menor nível desde 7 de janeiro.