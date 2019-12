Governo anuncia hoje data do pagamento do 13Âº salÃ¡rio aos servidores estaduais

13º EM MS Governo anuncia hoje data do pagamento do 13º salário aos servidores estaduais Tradicionalmente, o calendário de pagamento do fim do ano injeta mais de um bilhão de reais na economia estadual

Foto: Reprodução/Web O governador Reinaldo Azambuja anuncia nesta segunda-feira (02) o cronograma de pagamento das três últimas folhas salariais de 2019 do funcionalismo público estadual. Valores e datas de depósitos dos salários de novembro, dezembro e 13° serão divulgados às 8h30 na governadoria. Tradicionalmente, o calendário de pagamento do fim do ano injeta mais de um bilhão de reais na economia estadual, movimentando o comércio e o setor de serviços. O cronograma ainda ajuda na organização financeira dos servidores ativos e inativos, como aposentados e pensionistas. Na oportunidade do anúncio, Reinaldo Azambuja e os secretários estaduais vão apresentar um balanço do primeiro ano da segunda gestão, com avaliações e projeções das contas do Estado. *Com Portal de MS.