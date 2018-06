FDCO Mato Grosso do Sul lidera contratações do FDCO com R$ 274 milhões para a ADM em 2017

Mato Grosso do Sul liderou a contratação de recurso do Fundo Constitucional de Desenvolvimento do Centro-Oeste (FDCO) em 2017, graças ao financiamento de R$ 274 milhões pela ADM do Brasil para investimento na maior planta de processamento de soja da América do Sul, instalada na Capital.

A Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro), que é a responsável pela administração dos fundos de financiamento em Mato Grosso do Sul, atuou de forma efetiva para o empenho dos recursos que visam assegurar a implantação de projetos que contribuem para o desenvolvimento.“A ideia do FCDO é financiar investimentos de alto impacto na matriz industrial e de alta tecnologia, que é o caso do empreendimento da ADM e tivemos uma forte articulação para liberação dos recursos do FDCO”, afirmou o secretário da pasta, Jaime Verruck.

O diretor de Implementação de Programas e Gestão de Fundos da Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste (Sudeco), Edmilson Alves, disse que em 2017 o FDCO disponibilizou R$ 843 milhões em recursos para o Centro-Oeste e Mato Grosso do Sul se destacou com a contratação da ADM. Porém, para 2018 o FDCO tem apenas R$ 59 milhões em recursos disponíveis. “Neste ano, o Governo Federal não aportou nenhum recurso para o Fundo e esse montante é referente ao retorno das aplicações. Isso é ruim para todos, pois inviabiliza o financiamento de grandes investimentos”, contou.

Do total para 2018, 20% ainda são destinados para o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), conforme nova determinação federal. “Sabemos o quanto é importante esse recurso para o desenvolvimento dos estados, mas o que temos para este ano só é suficiente para atender uma proposta, visto que o valor mínimo é de R$ 30 milhões”.

Para o Governo do Estado, é fundamental a atuação da bancada de Mato Grosso do Sul para que o fundo continue existindo e com condições de financiar importantes empreendimentos.