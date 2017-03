Carne Fraca Operação abala mercado, 21 frigorificos perdem licença e Chile restringe

A investigação da operação 'Carne Fraca' provoca reações no mercado internacional. De acordo com o governo federal, nessa segunda-feira, a China impediu o desembarque de carne brasileira e cobrou explicações das autoridades, durante uma reunião.

O Chile e a Coreia do Sul suspenderam a importação de carne. A União Europeia também adotou a medida e pediu mais explicações ao Brasil. A Rússia ainda não se pronunciou.

O ministro da Agricultura Blairo Maggi informou que o governo federal aguarda o posicionamento de até 30 países e não descarta a possibilidade de todos suspenderem a importação de carne brasileira. Seria o pior cenário, na análise do ministro.

O governo suspendeu a licença de exportação de 21 frigoríficos investigados na operação, mas vai manter a permissão de venda no mercado interno. Blairo Maggi destacou que, dentro do país, o controle dos procedimentos é mais rígido e a legislação protege o consumidor brasileiro.

O ministro da Agricultura promete agir com transparência e rapidez. A principal preocupação é com o tempo que o mercado nacional vai levar para recuperar a credibilidade. Blairo Maggi lembrou que, quando ocorreu o surto de vaca louca, o Brasil levou três anos para voltar a ser aceito pela comunidade internacional.

O ministro se reuniu nessa segunda-feira com pecuaristas e com o presidente Michel Temer e avaliou que o governo está pronto para prestar todos os esclarecimentos aos países importadores da carne brasileira. (Com EBC).