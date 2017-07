PIS Pagamento do abono do PIS começa nesta quinta; veja calendário O abono pode chegar ao valor de um salário mínimo (937 reais), dependendo do período trabalhado em 2016

Foto: Ricardo Matsukawa/VEJA.com

O pagamento do abono salarial do PIS/Pasep começa nesta quinta-feira (27) para os trabalhadores nascidos em julho. O abono pode chegar ao valor de um salário mínimo (937 reais), dependendo do período trabalhado em 2016 – ano-base do calendário de pagamento.

Aqueles com direito ao benefício do ano-base 2015 que não fizeram o saque também podem retirar o dinheiro a partir desta quinta.Para ter direito ao benefício, é necessário ter trabalhado com carteira assinada ao menos 30 dias durante 2016, sendo eles consecutivos ou não, e ter recebido remuneração mensal média de até dois salários mínimos durante o ano-base. Também é preciso estar cadastrado no PIS há pelo menos cinco anos e o empregador deve ter informado seus dados corretamente na Relação Anual de Informações Sociais (RAIS).Os trabalhadores com direito ao PIS nascidos em outros meses podem conferir a data para o saque neste link. Quem não sacar o benefício até o prazo final perderá o dinheiro – ele é devolvido ao Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT).

Já os brasileiros que podem sacar o Pasep, exclusivo para servidores públicos concursados, podem checar as datas a seguir:

Final de Inscrição (dígito) Início do Pagamento

0 27/07/2017

1 17/08/2017

2 14/09/2017

3 19/10/2017

4 17/11/2017

5 18/01/2018

6 e 7 22/02/2018

8 e 9 15/03/2018

Final do cronograma

29/06/2018

Como sacar o PIS

O pagamento do abono salarial pode ser realizado de três maneiras. A primeira por crédito em conta, quado o trabalhador possuí conta corrente ou poupança na Caixa.

Para os não-correntistas, é possível resgatar o benefício utilizando o Cartão do Cidadão nos caixas eletrônicos da Caixa e nos Correspondentes Caixa Aqui.

Se preferir, o trabalhador pode ir até uma agência com um documento de identificação e o número do PIS.

Como sacar o Pasep

Os correntistas do Banco do Brasil irão receber o crédito em conta a partir do terceiro dia útil anterior ao início de cada período de pagamento, conforme cronograma.

Os trabalhadores que não possuem conta corrente no banco, precisam se dirigir até uma agência munidos com documento de identidade e documento do Pasep.

Valor do abono

O valor do abono é proporcional ao período trabalhado durante 2016. Confira abaixo:

Meses trabalhados (dias) Valor Abono

1 (30 a 44) R$ 79,00

2 (45 a 74) R$ 157,00

3 (75 a 104) R$ 235,00

4 (105 a 134) R$ 313,00

5 (135 a 164) R$ 391,00

6 (165 a 194) R$ 469,00

7 (195 a 224) R$ 547,00

8 (225 a 254) R$ 625,00

9 (255 a 284) R$ 703,00

10 (285 a 314) R$ 781,00

11 (315 a 344) R$ 859,00

12 (345 a 365) R$ 937,00