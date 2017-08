Receita Federal Receita libera consulta a 3º lote de restituições de IR; consulte Serão depositados 2,8 bilhões de reais em restituições de 2,012 milhões de contribuintes

Foto: Kevin David/A7 Press/Folhapress

A Receita Federal abre às 9h desta terça-feira a consulta ao terceiro lote de restituições do Imposto de Renda de 2017. Para saber se teve a declaração liberada, o contribuinte deverá acessar a página da Receita na internet (http://idg.receita.fazenda.gov.br) ou ligar para o Receitafone 146.

Serão depositados 2,8 bilhões de reais em restituições de 2,012 milhões de contribuintes. Como nos lotes anteriores, a Receita dará prioridade na liberação das restituições de idosos e contribuintes com deficiência física, mental ou doença grave.

Também serão liberadas as restituições que ficaram retiradas na malha fina dos exercícios de 2008 a 2016.O pagamento será depositado no dia 15. A restituição ficará disponível no banco durante um ano. Se o contribuinte não fizer o resgate nesse prazo, deverá requerê-la por meio da internet ou diretamente no e-CAC, no serviço Extrato do Processamento da DIRPF.