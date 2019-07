ESPORTE Atleta de 11 anos ultrapassa a marca de 150 pódios em competição de Karatê em MS Carateca mirim conquistou Ouro e uma Prata na maior competição de karatê do Estado

Com estes resultados o atleta de apenas 11 anos ultrapassou a marca de 150 pódios em sua carreira Foto: Divulgação

Aconteceu neste último domingo (14), no Ginásio Luiz Alberto Lima Pontel, em Rio Brilhante interior de Mato Grosso do Sul, a II Etapa do Campeonato Estadual de Karatê. O evento foi organizado pela Academia Budo (Sensei Cléo Godoi) e a Federação de Karatê do Mato Grosso do Sul (FKMS).

O jovem carateca Enzo Gabriel Vidotti Bassi, de apenas 11 anos subiu ao pódio em duas oportunidades, conquistou a medalha de Ouro na modalidade de Kata e a medalha de Prata na modalidade Shiai/Kumite, categoria sub 14, fx roxa a preta, kyu acima.

Com estes resultados o atleta ultrapassou a marca de 150 pódios em sua carreira.

“Fico feliz com mais esta marca alcançada, tenho treinado bastante, sempre com o auxílio de grandes nomes do karatê nacional e de meus amigos de academia”, falou Enzo.

Na cidade de Campo Grande o carateca treina na Academia Muriokan do renomado Sensei Hélio Arakaki e do Sensei Luciano dos Santos e na cidade de Santa Fé do Sul na Academia Sport Team, do Sensei Mateus Messaros, Sensei Valmir Bezerra, Sensei Sandro Sebim e Sensei Rafael Mariano.

A competição em Rio Brilhante reuniu mais de 430 atletas nas mais diversas categorias e já está sendo apontada como a maior competição do Estado de Mato Grosso do Sul.

“Foi uma competição bem complicada para mim, pois, estou com uma lesão no pé esquerdo, que limita muito os meus movimentos, mas contei com o apoio de meus professores, familiares e amigos para superar mais esta adversidade”, finalizou o carateca.

Para quem quiser acompanhar um pouco mais a trajetória do jovem Enzo é só acessar suas redes sociais: facebook.com/blogdoenzo, site: www.blogdoenzo.com e no instagram @bassienzo.