INUSITADO Bebê nasce em avião, e pouso de emergência é feito em Porto Alegre Mãe e filha foram levadas para hospital da capital gaúcha e passam bem. Avião vinha do Rio de Janeiro e estava indo para o Chile, terra natal da família.

Pai e mãe da bebê durante parto dentro do avião Foto: Fabián Hermosilla/arquivo pessoal

Um bebê nasceu na noite de domingo (8) dentro de um avião, que estava indo para Santiago, no Chile. A mulher estava grávida de 8 meses. Não estava previsto pouso em Porto Alegre, mas, devido a emergência, o avião parou na capital gaúcha para que a mãe e a criança pudessem receber atendimento. Elas passam bem.

Os pais do bebê são chilenos, e estavam em férias no Brasil. O avião veio do Rio de Janeiro e fez escala em São Paulo. Quando pousou em Porto Alegre, a mãe foi colocada com a criança em uma ambulância e levada ao hospital.

O pai, Manuel Hernandez, conta como tudo aconteceu. "Começou a se sentir mal, o intervalo das contrações começou a ser de 30 minutos, 25 minutos, aí foi passando, até que [o intervalo era] de três minutos entre as contrações."

A equipe de bordo começou a procurar pessoas da área da saúde dentro do avião. Por sorte, encontraram uma enfermeira e dois paramédicos.

O pai conta que todo mundo se mobilizou. "Passageiros preocupados, outros apoiando a situação", relata.

"Foi entre sentir uma alegria e uma preocupação. Muita emoção naquele momento. Quando nasceu, todos aplaudiram", descreve o pai.

Conforme a enfermeira Silvia Ramos, do hospital onde a bebê recebeu atendimento, mãe e filha estão muito bem. A recém-nascida recebeu o nome de Trinidad. Ela é o terceiro filho do casal.

"Nasceu uma menina, com 3.250 kg e 48cm", conta a enfermeira.

Depois da madrugada diferente, os demais passageiros do voo seguiram para Santiago, com uma bela lembrança da viagem.