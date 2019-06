FATALIDADE Dois morrem ao colidir Honda Civic com carreta na MS-306 Corpos ficaram presos às ferragens

Bombeiro trabalhando na retirada dos corpos, presos às ferragens Foto: Norbertino Angeli/Jovem Sul News

Acidente violento entre carro e caminhão matou Jorge Ricardo dos Santos, de 38 anos, e uma segunda vítima fatal na MS-306, na manhã desta quinta-feira (12), próximo ao município de Chapadão do Sul, em Mato Grosso do Sul.

De acordo com o site Jovem Sul News, o Honda Civic com placas de Costa Rica, colidiu de frente com a carreta carregada de pisos e caixas d'água, na colisão, os dois veículos foram arremessados para fora da pista.

Segundo o condutor do caminhão, Valdecir Forte, de 59 anos, o Civic teria vindo desgovernado em sua direção. “O carro estava atravessado na pista e não sei o motivo”, relatou ao Jovem Sul News.

Os bombeiros foram chamados, mas quando chegaram ao local do acidente passageiro e condutor do Civic já estavam mortos e os corpos presos às ferragens do carro totalmente destruído.

Valdecir contou ainda que dormiu em Chapadão do Sul e saiu após o amanhecer. A carreta foi carregada em Santa Gertrudes (SP) e seguia para Cuiabá (MT).