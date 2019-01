Pastor Edir Macedo é o pastor mais rico do país com fortuna avaliada em R$ 2 bilhões, diz revista Jatinho do religioso custa cerca de R$ 90 milhões, além de ser dono da TV Record

A revista Forbes criou um ranking da fortuna dos maiores líderes religiosos do Brasil. Na cabeceira da tabela, e de forma bem isolada, está Edir Macedo, fundador e líder da Igreja Universal do Reino de Deus, com patrimônio estimado em R$ 2 bilhões.

O apóstolo Valdemiro Santiago, 'dono' da Igreja Mundial do Poder de Deus ocupa a segunda posição, com R$ 400 milhões.

Líder da Assembleia de Deus, Silas Malafaia, tem fortuna R$ 300 milhões e R. R. Soares, com R$ 250 milhões. Estevan Hernandes Filho e a bispa Sônia, têm juntos R$ 120 milhões

A publicação do segmento de economia diz que ser pastor no Brasil é o desejo de muitas pessoas. A revista diz que algumas igrejas neopentecostais oferecem cursos intensivos para formar pastores com um custo de R$ 700, para poucos dias de aula.

Ranking mostra fortuna de religiosos no Brasil. (Foto: Reprodução Forbes)

A Forbes também destaca o crescimento dos evangélicos no Brasil --de 15,4% para 22,2% da população na última década--, em detrimento dos católicos. Hoje, os católicos romanos somam 64,6% da população, ou 123 milhões de brasileiros. Os evangélicos, por sua vez, já somam 42 milhões, em uma população total de 191 milhões de pessoas.

Para a revista, um dos motivos do crescimento de religiões evangélicas se dá graças à teologia da prosperidade, segundo a qual o progresso material é resultado dos favores de Deus. Enquanto o catolicismo ainda prega um olhar conservador sobre o além-vida, os evangélicos --sobretudo os neopentecostais-- são ensinados a ter prosperidade nesta vida.

Quem é quem

Edir Macedo possui templos religiosos até nos Estados e um jatinho particular, de modelo Bombardier Global Express XRS, estimado em R$ 90 milhões. Também tem 10 milhões de livros vendidos, alguns deles extremamente críticos à Igreja.

Outro investimento do bispo foi a aquisição da TV Record e Record News, além de várias emissoras de rádio e do jornal Folha Universal.

Santiago é ex-pastor da Igreja Universal do Reino de Deus. Ele rompeu com Macedo e fundou sua própria igreja, que tem cerca de 900 mil seguidores e mais de 4 mil templos.

Ainda conforme o Uol e a Forbes, Malafaia, além de líder da maior igreja do Brasil, é o mais polêmico dos pastores e com frequência se envolve em discussões, principalmente com os grupos gays. Ele também é uma figura proeminente no Twitter, onde possui mais de 440 mil seguidores.

Romildo Ribeiro Soares, também conhecido como missionário R. R. Soares, fundou a Igreja Internacional da Graça de Deus. Também é ex-membro da Universal , além de ser cunhado de Macedo. Tem jatinho particular, de modelo King Air 350, que custa R$ 10 milhões.

Fundadores da Renascer em Cristo, o apóstolo Estevam Hernandes Filho e sua mulher, a bispa Sônia, possuem mais de mil igrejas no Brasil e no exterior – várias delas na Flórida, nos Estados Unidos.

O casal Hernandes foi manchete dos jornais internacionais em 2007,quando foi preso em Miami sob a acusação de levarem consigo mais de R$ 100 mil não–declarados. Algumas notas estavam escondidas em meio às páginas da Bíblia, segundo agentes norte-americanos.

Resposta

Silas Malafaia desmentiu a revista Forbes e disse em nota que: "Se juntarmos a receita da igreja Assembleia de Deus Vitória em Cristo, que não é minha, mais a renda da Associação Vitória em Cristo, que não é minha, mais o faturamento da Editora Central Gospel, que é de minha propriedade, mais as ofertas voluntárias que recebo pelas palestras ministradas, chegaremos aproximadamente à metade do que foi anunciado pela Forbes como minha renda pessoal anual''.

O pastor disse que tudo que possui está declarado na Receita Federal e que não deve e não teme nada e prometeu acionar a publicação judicialmente.