Exposição na UCDB exalta identidade do povo sul-mato-grossense

“Mato Grosso do Sul tem identidade. Ela vem do movimento divisionista, que começou há 200 anos, vem dos migrantes, dos imigrantes e toda essa miscigenação, que criou uma cultura rica e única”. A análise é do professor de História e coordenador da Área de Cultura e Arte da UCDB, Roberto Figueiredo, organizador da exposição “40 anos de MS”, que será aberta na noite de hoje (19), às 18h, no gramado do bloco A do campus da Universidade Católica Dom Bosco.

Na exposição, dez grandes painéis trarão fotos e informações sobre temas que compõem a cultura sul-mato-grossense. As identidades ilustradas são: artística, cultural, econômica, educação salesiana, étnica, geográfica, imigrantes, integração territorial, migrantes e patrimônio. “Queremos que os visitantes se vejam nesses painéis e consigam se reconhecer na culinária, na arte, na economia... A UCDB não poderia deixar de homenagear os 40 anos do Estado”, destacou Roberto.

Hoje, na abertura oficial do evento, haverá participação do Coral UCDB. O evento, que é aberto ao público, é uma promoção da Área de Cultura e Arte, ligada à Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Comunitários da UCDB, com apoio dos cursos de Ciências Biológicas, Letras, História e do Núcleo de Estudos e Pesquisas das Populações Indígenas (Neppi).