Internacional Irlanda tira moradores da rua e os transforma em guias turísticos

Veja como a Irlanda está resolvendo a questão dos moradores em situação de rua em Dublin: está dando emprego a eles no turismo da cidade.

O projeto foi criado por Tom Austin, um estudante de graduação do Trinity College, que se inspirou em excursões temáticas de pessoas sem-teto, em Manchester, Londres, Viena e outras cidades.

A ideia é fazer com que os desabrigados possam obter uma fonte adicional de renda e com seu conhecimento sobre a cidade consigam efetivamente se reintegrar à sociedade.

Com os co-fundadores da ideia, Pierce Dargan e Gareth Downey, Tom conseguiu o apoio da Dublin Simon Community , uma organização sem fins lucrativos, e recrutou Derek McGuire para ser o primeiro guia do plano, que deve se expandir com mais guias cobrindo outras partes da capital.

A turnê, que começou no mês passado, é a mais recente evidência de uma crise imobiliária em todo o país que inflou os aluguéis, cresceu a população de rua para 10.000 e causou uma reação política.

O passeio

A rota de 1,3 km inclui áreas onde Derek McGuire costumava dormir por dois anos, depois de perder sua casa em 2014, e passar por cinco abrigos para sem-teto.

O passeio dura 90 minutos e custa 10 euros, cerca de 50 reais.

Derek McGuire dá dicas sobre como se manter seguro, esconder bens e se misturar com a multidão.

Dignidade

Trabalhar como guia restaurou o senso de identidade de McGuire.

Ele sabe que a falta de moradia continuará aumentando. Poucas casas novas estão sendo construídas em toda a Irlanda .

Mas um boom impulsionado pela tecnologia está trazendo cafés modernos e outras empresas para o local, onde ficam escritórios do Facebook e do Google.

“Vejo isso como uma oportunidade de contar minha história”, diz McGuire.