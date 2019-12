OLIMPÍADA DE MATEMÁTICA Lista de vencedores da Obmep: escolas públicas de Campo Grande levam sete medalhas de ouro Torneio chega a sua 15ª edição e registrou mais de 18 milhões de alunos inscritos

Foto: Divulgação

Alunos, professores, escolas e Secretarias Municipais de Educação já podem conferir o resultado da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (Obmep), divulgado na tarde de ontem, terça-feira, 3 de dezembro. Os nomes estão no site da competição. Campo Grande conquistou medalhas de ouro com alunos em sete escolas públicas, nos níveis fundamental e médio, sub-divididos em níveis também na premiação.

Nível 1 são os alunos que estejam matriculados no 6º ou 7º ano do ensino Fundamental quando da realização da prova; Nível 2 os alunos matriculados no 8º ou 9º ano do Ensino Fundamental, ou aqueles que tendo concluído o Ensino Fundamental há menos de um ano, não tenham ingressado no Ensino Médio até a data da realização da prova; Nível 3 os alunos matriculados em qualquer série do Ensino Médio e o Nível Universitário - estudantes universitários em nível de graduação, podendo ser estudantes de qualquer curso e qualquer período.

A 15ª edição da Obmep registrou mais de 18 milhões de alunos inscritos, de 54,8 mil escolas. Cerca de 99,71% dos municípios brasileiros tiveram pelo menos um jovem concorrendo.



A premiação inclui 575 medalhas de ouro, 1.725 medalhas de prata, 5.175 de bronze e até 51,9 mil menções honrosas. Todos os alunos medalhistas serão convidados a participar do Programa de Iniciação Científica (PIC Jr.), do Instituto de Matemática Pura Aplicada (Impa), como incentivo e promoção do desenvolvimento acadêmico dos participantes.

OBMEP

Criada em 2005, a Obmep tem o objetivo de estimular o estudo da matemática, identificar jovens talentos na área e contribuir para a melhoria da educação básica. A Olimpíada é realizada pelo Impa e promovida pelos ministérios da Educação (MEC) e da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC). A Sociedade Brasileira de Matemática (SBM) também apoia a competição.