Situaçao precária Moradores denunciam situação precária em cemitério de Aparecida do Taboado Relatos de vandalismo, furtos e uso de drogas crescem a cada dia

Abandono, essa é a situação do cemitério municipal em Aparecida do Taboado e agora familiares que têm os entes queridos sepultados ali temem pela própria segurança. Os casos de furtos e vandalismo tem sido frequentes nas dependências de um lugar que, teoricamente seria um espaço de descanso para os mortos. Muitos túmulos encontram-se sem as obras de arte e demais objetos de metal e a vigilância é precária.

Além disso, dia após dia é possível notar a presença de usuários de drogas que adentram ali para fazer o uso de entorpecentes. O JP News conversou com algumas pessoas que visitavam o cemitério e o pedido é que a prefeitura ou até mesmo a polícia tomem providências. “Os túmulos estão sendo depredados, danificados e até furtados”, disse um senhor de 62 anos que não quis se identificar.

Procurada para saber se alguma providência está sendo tomada pela prefeitura, o secretário municipal de administração, Jary Augusto, disse que é difícil evitar ou controlar os atos de vandalismo e “infelizmente mesmo a prefeitura disponibilizando guarda ou vigia para o local, a situação não vai mudar”. Jary ainda confirmou que a administração municipal tem conhecimento da situação de violação de túmulos.