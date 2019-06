TODOS CONTRA Motoristas de ônibus fazem paralisação de três horas em protesto contra a Reforma da Previdência Hoje os coletivos só começaram a deixar as garagens por volta 7h20

Foto: Henrique Kawaminami/CG News

Depois de poucos mais de três horas parados nas garagens, motoristas começam a colocar veículos do transporte coletivo nas ruas da Capital. De acordo com Vicente Carlo, diretor de relações públicas do Sindicato dos Trabalhadores do Transporte Coletivo Urbano de Campo Grande, a paralisação foi em apoio à greve geral contra a reforma da Previdência.

Normalmente, os ônibus circulam a partir das 4h, mas hoje só começaram a deixar as garagens por volta 7h20 na Jaguar Transportes por exemplo.

A paralisação pegou passageiros de surpresa. Quem não é servidor público e teve a folga do Dia de Santo Antônio prolongada, se prepara para chegar atrasado para trabalhar nesta sexta-feira (14).

É o caso da empregada doméstica Vera Lúcia Balbino, de 47 anos. Ela conta que ás 6h20, a caminho do Terminal Hércules Maymone ficou sabendo da greve. No local, já era quase 7h e ela ainda tentava conseguir um carro por aplicativo. “Tenho de chegar às 7h30, mas está difícil, provavelmente muita gente procurando uber hoje”.

Fonte: Campo Grande News.