Mulher trans ameaça dar nomes dos ex que apoiam Bolsonaro

A comerciante transexual Lara Pertille, de 32 anos, ficou estarrecida ao ver que um ex fez um post numa rede social dizendo que ia votar no candidato à Presidência Jair Bolsonaro (PSL). Ela decidiu comentar a postagem com a seguinte frase: ‘Oi, vamos relembrar nosso passado?’, mas logo o rapaz deletou a mensagem.

Lara, então, fez uma outra postagem falando sobre hipocrisia e logo em seguida gravou um vídeo que viralizou nas redes – mais de 900 mil pessoas já assistiram. Na gravação, ela diz que irá expor o nome de cada um com quem já ficou caso veja publicações deles favoráveis ao político do PSL e continue sendo ameaçada ou desrespeitada. “Se eu abrir a minha boca não vai sobrar pedra sobre pedra”, diz ela.

“Podem votar na ‘pqp’, mas assume que é machista e pare de sair com trans. Incoerência não dá”, segue.Em entrevista ao Universa, Lara diz já ter saído com alguns políticos, inclusive casados. “Dá para completar quase duas mãos”, afirma sobre a quantidade de homens públicos com os quais já se relacionou. Ela diz ter como provar tudo o que diz porque filma as pessoas com quem sai. “Não faço nada escondido. Tenho como comprovar tudo, minhas palavras não são ao vento”, garante.

Desde a publicação do vídeo, Lara vem recebendo mensagens com ameaças, mas ela não se intimida: “Tenho medo de morrer todos os dias, mas não pelo vídeo, e sim, por conta da transfobia”.