#LUTO Num só dia Aquidauana perde três personagens de sua história contemporânea A tripla e dolorosa coincidência teve início aproximadamente ás duas da madrugada

Foto: Reprodução

Esta segunda-feira, cinco de agosto, fica como um registro triste na memória do povo aquidauanense. Cada um em suas ocupações, mas com ideais comuns em defesa das causas de sua terra, o comerciante José Maria Martinez Freixes, o empresário, dirigente classista e agente político Marcus Chebel e o professor Mercuris Torres morreram nesta segunda feira.

A tripla e dolorosa coincidência teve início aproximadamente ás duas da madrugada. Naquele momento parava de bater o coração de Mercuris Torres, 49, que há tempos lutava contra um câncer e estava com pneumonia. Trabalhava na Escola Erso Gomes, mas havia deixado de lecionar por causa da doença.

O professor Mercuris Torres. Foto: Reprodução/web

Por volta das três horas o comerciante José Maria Martinez Freixes, 90, dava o seu último suspiro. Depois de ter fraturado o fêmur e contraído uma pneumonia, estava internado havia 10 dias no Hospital Regional. Não resistiu. Martinez era espanhol de Barcelona e vivia no Brasil desde os 28 anos. Pai do ex-prefeito Raul Freixes, era um dos moradores mais antigos do município, à frente de atividades comerciais por mais de 50 anos.



O comerciante José Maria Martinez Freixes. Foto/Arquivo pessoal.

Era dia claro, quando funcionários da Floricultura Rosa de Saron abriram as portas do estabelecimento e estranharam a ausência do proprietário, Marcus Chebel. Foram à sua residência, nos fundos da loja, e o encontraram morto. Chebel protagonizou intensa e destacada participação no cenário econômico, social e político. Presidiu a Associação Comercial e Empresarial (Acea) e ocupou cargos públicos de relevância, como a chefia de gabinete da Prefeitura, na gestão do prefeito Fauzi Suleiman, secretário municipal no governo do prefeito Felipe Orro e diretor local do departamento Estadual de Trânsito (Detran).