Palmeiras serÃ£o retiradas da Ernesto Geisel para serem replantadas em bairro da Capital

Ernesto Geisel Palmeiras serão retiradas da Ernesto Geisel para serem replantadas em bairro da Capital Prefeitura explicou porque árvores deverão ser retiradas da avenida

Quem trafega pela Avenida Presidente Ernesto Geisel, na altura do Shopping Norte Sul, se surpreende com as Palmeiras enormes praticamente caídas às margens do Rio Anhanduí. Segundo a prefeitura, as árvores serão reaproveitadas e replantadas em outro bairro da Capital.

A região está passando por obras do Reviva, que trata da revitalização do rio e tem previsão para terminar em 2020. O andamento do projeto começou a impactar o corredor de árvores e moradores questionaram qual será o destino das Palmeiras. A reportagem fotográfica do Jornal Midiamax foi até o local e registrou plantas tombadas.

Em contato com a assessoria de imprensa da Prefeitura Municipal, foi informado que as Palmeiras já tem destino certo: elas serão replantadas na Avenida Carlona Joaquina, no Bairro Nova Lima.

Ainda segundo nota, não seria possível reaproveitar as árvores na Avenida Ernesto Geisel, porque o enraizamento das árvores comprometeria a fixação dos muros de gabião que estão sendo construídos às margens do rio.