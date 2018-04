Personal Gold Pesquisa realizada em municípios do MS revela empresas "Melhores do Ano" "Mais de 3 mil questionários foram distribuídos em Nova Andradina, Batayporã e Taquarussu"

Foto: Reprodução

Empresa de Nova Andradina especializada em pesquisas de opinião pública – divulgou esta semana a relação de ganhadores do prêmio "Melhores do Ano". Os vencedores receberão seus respectivos troféus das mãos da miss Mato Grosso do Sul, Ana Carla, em noite de gala no Alice Festas, no próximo dia 19 de maio, com direito a jantar e show com a banda Metrô.



Mais de 3 mil questionários foram distribuídos em Nova Andradina, Batayporã e Taquarussu. Além disso, a pesquisa foi registrada em cartório e os ganhadores divulgados de forma antecipada, antes da venda de pacotes e exposição de mídia, justamente para que os empreendimentos e personalidades que mais se destacaram ao longo de 2017 fossem de fato reconhecidos.

Foto: Reprodução

Foto: Batayporã/Reprodução

“É importante destacar que além da distribuição dos formulários, fizemos campanhas para estimular as pessoas a preencherem os questionários, com o apoio mais que importante da imprensa, demonstrando transparência e, acima de tudo, credibilidade. Também é imprescindível citar que utilizamos os mesmos parâmetros de institutos nacionais que são referência no segmento para fortalecer nossa marca”, enfatizaram os organizadores.



Em Nova Andradina, a amostragem destacou mais de 220 empresas e pessoas oriundas das mais diversas áreas e segmentos. Batayporã registrou mais de 55 nomes, enquanto Taquarussu figurou com 23. A relação com os vencedores e suas respectivas categorias pode ser acessada em www.fb.com/GraficaCristoRei. Mais informações podem ser obtidas com os organizadores pelos telefones (67) 9 9998-4466 e 3441-1211.