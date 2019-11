REVIVA CAMPO GRANDE Prefeito cumpre promessa e entrega "nova 14 de Julho" em evento com 20 mil pessoas Além de atrações musicais, teve queima de fogos e apresentação de um filme com a evolução da obra entregue com 120 dias de antecedência

Cruzamento entre a "nova 14 de Julho" e Av. Afonso Pena Foto: Tero Queiroz

Foi entregue na noite de ontem, sexta-feira, 29 de novembro pela Prefeitura Municipal de Campo Grande, a nova Rua 14 de Julho. Revitalizada, em 380 dias, antes do Natal, como havia prometido o prefeito Marquinhos Trad (PSD). A obra foi entregue com shows de artistas regionais e nacionais, e arrastou uma multidão de aproximadas 20 mil pessoas para o cruzamento da Rua com a Avenida Afonso Pena, no Centro.

Segundo balanço feito pela Guarda Municipal, no início do evento, por volta das 17h à rua começou a lutar e no ápice pode ter atingido o número em questão, um drone foi utilizado para mesurar o número de pessoas que passaram pelo local do início da festa, até o seu encerramento, por voltas das 22h30.

O evento teve como atrações, iniciais, o espetáculo “História de Todas as Cores”, do Grupo Arte DEAC. Grupo da Rede Municipal de Ensino que nasceu do intuito de despertar nos alunos e professores o interesse de ler e contar histórias, incentivando o gosto pela leitura e pela criação literária. A próxima atração a ocupar o palco foi a banda ‘Os Walkírias’, que tem no repertório alguns clássicos de 1980 e 1990. Os Walkírias mostram em seu repertório músicas autorais irreverentes, misturadas a releituras de grandes sucessos nacionais, e também desenvolvem um trabalho de composição autoral, trazendo em suas letras um pouco da identidade sul-mato-grossense, como costumes e lugares do Estado do MS.

Delinha e banda durante show no evento de entrega da obra. Foto: Tero Queiroz

Já alcançava as 20 no novo relógio instalado no cruzamento, quando foi a vez de

Delinha subir ao palco. A artista foi amplamente solicitada a estar presente no evento. A cantora é a embaixadora da Cultura em Campo Grande e interpretou sucessos de sua carreira de 60 anos, sendo grande parte em parceria com Délio, formando a dupla Délio e Delinha.

Simony é a "líder" do Balão, na Capital cantou ao lado de Tob. Foto: Tero Queiroz

Logo na sequência foi a vez da atração nacional, esperada por centenas de crianças que ocupavam as bordas do palco, a Turma do Balão Mágico

Sem registros de ocorrências policiais o evento foi sucesso de público e trouxe de volta a esperança de lojistas que ficaram abertos durante a noite de festa no Centro.

De acordo com o projeto entregue pela administração, o novo visual da 14 de Julho atrairá mais a população, já que se apropria da modernidade, com a retiradas dos postes e fiações levadas ao subterrâneo, o alargamentos das calçadas, mesmo designe utilizado na Times Square, em Nova York [cruzamento de avenidas comerciais no exterior].

Além de áreas de lazer, com wi-fi liberado, segurança das câmeras de monitoramento, paisagismo a revitalização ressuscita um dos principais centros comercias da Capital, segundo a Prefeitura.

DIFICULDADES

Prefeito Marquinhos Trad (PSD) esteve bastante sorridente e tirou fotos com simpatizantes ao deixar o palco. Foto: Tero Queiroz

O Prefeito de Campo Grande, Marquinhos Trad (PSD) fez breve discurso durante a entrega da obra, no entanto, ressaltou as dificuldades que enfrentou e disse estar feliz de ter entregue a obra com 120 dias de antecedência, já que o contrato com a empresa responsável pelo certame se estendia por 500 dias.

Outro ponto que Marquinhos fez questão de abordar no seu discurso, foi a lisura e transparência com que foi administrado o recurso financiado pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). “Fizemos, acabamos essa obra antes do prazo sem nenhum escândalo de corrupção”, anotou o prefeito. O valor total da obra foi de R$ 60 milhões.

Marquinhos também disse que a obra não era sua e sim da cidade. ““Eu não olho para as coisas materiais, eu olho para o sorriso das pessoas, não é só iluminação, não é wi-fi, são as pessoas. Essa não é obra de um prefeito, é obra de uma cidade. Então que as pessoas aproveitem porque a cidade merece, a 14 de julho que já teve tantos nomes e que hoje nós vimos revitalizadas, além da rua Padre João Cripa até a Calógeras e da Fernando Correa da Costa até a Mato Grosso, na segunda etapa”, disse.

Durante o evento teve também queima de fogos na Rua 14 de Julho. Centenas de pessoas aglomeraram para registrar o momento. Após deixar o palco o prefeito tirou fotos com simpatizantes exibindo o relógio inaugurado ao fundo das selfies.

FUTURO

Alguns comerciantes abriram as portas e aproveitaram a intensa movimentação na que se torna um shopping a céu aberto. Foto: Tero Queiroz

Com a requalificação, o turismo será impulsionado com a identificação de mais de 30 imóveis de interesse histórico. Eles vão receber placas com QRCode com informações da construção da edificação, a história dos empreendedores, fotos de época e curiosidades, que poderão ser conferidas no site do Reviva (campogrande.ms.gov.br/reviva). A proposta é trabalhar junto com guias de turismo da cidade, desenvolvendo roteiros especiais.

O MS Notícias conversou com inúmeros comerciantes, grande parte deles, naturalmente torcem pelo sucesso da revitalização. E acreditam, assim como Marquinhos, que a reforma é parte de um plano maior. “É coisa de Deus, ele falou com o prefeito e ele [prefeito] já revelou que isso faz parte do plano de Deus”, opinou um dos comerciantes, que trabalha há dois anos administrando uma lanchonete na 14.

*Com assessoria.