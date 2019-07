DATA-BASE Servidores do Judiciário realizam manifestação sincronizada nesta quarta-feira Os servidores vão se reunir em frente aos Fóruns dos municípios e exibir faixa de mobilização para conscientizar a população e imprensa

Manifestação realizada no dia 6 de junho de 2019 Foto: Reprodução

Os servidores do Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul vão realizar, nesta quarta-feira (03), manifestação sincronizada no Estado todo ao mesmo tempo, durante 15 minutos, com início às 13h, em mobilização pelo cumprimento da data-base e demonstração da união dos trabalhadores, conforme deliberação da categoria em assembleia geral.

Na ocasião, os servidores vão se reunir em frente aos Fóruns dos municípios e exibir faixa de mobilização para conscientizar a população e imprensa sobre a importância da valorização dos serventuários da Justiça Estadual.

Em Campo Grande, os servidores irão realizar a manifestação em frente ao Fórum Heitor de Medeiros, Tribunal de Justiça (TJMS) e CIJUS (Centro Integrado de Justiça), no horário das 13h às 13h15.

O evento, organizado pelo SINDIJUS-MS (Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário de MS), tem o objetivo de manter a categoria mobilizada para futuros enfrentamentos na manutenção de direitos dos trabalhadores.

“Essa manifestação demonstra a união de todos os servidores do Judiciário no Estado. Queremos incentivar a consciência coletiva para manter a categoria mobilizada”, evidenciou o presidente do Sindicato, Leonardo Lacerda.