Corumbá e Ladário Tenda Rio Paraguai do Fasp propicia integração com apresentações culturais de escolas públicas de Co

A manhã desta quinta-feira, 14 de novembro, foi de integração entre os países sul-americanos e entre a cultura e a educação na Tenda Rio Paraguai. O Festival América do Sul Pantanal recebeu apresentações das escolas públicas de Corumbá e Ladário, que contemplaram as músicas e danças típicas dos países festejados pelo Fasp.

Alunos da Escola Municipal Paiolzinho cantaram em espanhol a música Mercedita, com acompanhamento de violão, e logo depois, a Escola Estadual Carlos de Castro Brasil trouxe a dança chilena “Cueca Nortina”. “Nós pesquisamos a cultura dos chilenos e escolhemos esta dança bem animada. Foi um mês de ensaios e a Oficina de Dança daqui de Corumbá nos forneceu a roupa para apresentarmos”, diz a professora Maria do Rosário da Silva Arrua. A aluna Naiane Carolina Coimbra da Silva disse que foi uma experiência nova para todos, “foi bem legal”.

Depois foi a vez da Escola Estadual Dom Bosco, com a Cumbia colombiana. O coreógrafo Cleverson Moraes da Silva disse que foi feito um estudo sobre os ritmos do país e decidiram coreografar a cumbia por causa dos passos sensuais. “As cores das roupas são as cores da bandeira da Colômbia. Os alunos estiveram totalmente empenhados, porque não é algo do cotidiano deles. É muito importante esta participação no Festival para eles conhecerem outras culturas, ver quais são nossas características comuns entre os países sul-americanos”.

O Uruguai foi representado com uma coreografia apresentada por alunos da Escola Estadual 2 de setembro; a Escola Estadual Octacílio Faustino da Silva apresentou uma coreografia do Equador; a Escola Municipal Eutrópia Gomes Pedroso, dançou Carnavalito; a Escola Municipal Irmã Régula mexeu com as estruturas da tenda com a dança do passinho e a Escola Estadual Maria Leite apresentou a coreografia Tombero, do Peru. “É nossa primeira vez no Festival, estávamos muito nervosas, ansiosas e com medo de errar. Nossa coreografia simboliza os pescadores e a dança tropical do Peru. As professoras Daniele e Gilsa confeccionaram as roupas para nós com as cores da bandeira do Peru”, afirmaram as animadas bailarinas Ammanda Alves, Stefany Carvalho, Amanda Gomes e Gabriele Arruda.

A coordenadora da Tenda Rio Paraguai, do 15º Fasp, Kelly Queiroz, disse que a tenda foi concebida com a ideia de contemplar as produções, locais, as escolas, e também trazer espetáculos de fora para que os artistas locais tenham acesso a produções de outros países. A Coordenadoria Regional de Educação entrou em contato com as escolas de Corumbá e cada uma trouxe a cultura de um país diferente da América do Sul. O Fasp é um festival que acontece em Corumbá, e nada mais importante que as pessoas daqui fazerem parte da programação. A escola é local de formação dos indivíduos; quando eles crescerem vão ter essa lembrança e se sentiram fazendo parte, incluídos”.

Esteve presente nas apresentações da Tenda a coordenadora regional de Educação de Corumbá, Maria Iolina Rocha Santos, que deu as boas vindas aos participantes. “O Festival representa a integração dos povos, a integração da educação. Sem educação a gente não faz nada, a gente não constrói nada. O Festival está aqui para mostrar que a continuidade dele são vocês, nosso futuro. É uma união dos povos que trabalham, pensam e desenvolvem juntos, com pessoas que sabem fazer a diferença”.

A manhã de hoje foi encerrada com uma alegre apresentação de artistas circenses da cidade. A Tenda Rio Paraguai recebe nesta tarde outras apresentações de escolas públicas de Corumbá e Ladário, que vêm mostrar seus talentos, a partir das 14 horas.

Fasp – Realizado com investimento público da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul e patrocínio da Energisa, Vale, Caixa Econômica Federal e Governo Federal, o 15º Festival América do Sul Pantanal (Fasp) acontece entre os dias 14 e 17 de novembro.

A programação foi pensada para agradar a todos os gostos. E claro, tudo com entrada franca. Mais informações sobre o evento podem ser obtidas na nossa página (www.fundacaodecultura.ms.gov.br) ou pelo telefone 3316-9109.