JARDIM Assentamento Guardinha recebe os serviços da patrulha mecanizada

Foto: Marcos Barros

Atualmente residem no assentamento Guardinha, em Jardim/MS, cerca de 30 famílias de produtores rurais que tem como sua principal atividade a pecuária de corte e leiteira.

Nesta última semana, os proprietários de lotes estão sendo atendidos pelos serviços da patrulha mecanizada. O maquinário que precisou ser consertado pelo município, já atendeu a demanda de 06 propriedades nesse período, totalizando aproximadamente 40 hectares.

O maquinário pertence ao Governo do Estado e atende às demandas solicitadas do município, intermediadas pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, que em parceria contínua com a AGRAER (Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural), buscam atender as necessidades do pequeno produtor rural.

Na tarde da última terça-feira (12), o prefeito Guilherme Monteiro visitou o local onde estão sendo realizadas reformas de pastagens e melhorias nas vias de acesso. Acompanhado do Secretário de Desenvolvimento Econômico e Cultura, Olavo de Oliveira Jr e do vereador Pietro Cânepa, a visita foi também uma oportunidade de conversar com a população do assentamento para saber das dificuldades que enfrentam e também saber como o município está atendendo as necessidades das famílias que lá residem.

Na ocasião o produtor rural Elias Quaresma, proprietário da Chácara Fofoca, diz estar muito satisfeito com a patrulha mecanizada e com as ações realizadas pelo município.

Para o prefeito Guilherme Monteiro, o serviço realizado pela patrulha mecanizada é fruto de parcerias importantes firmadas com o Governo do Estado. “Nosso objetivo é atender os produtores da agricultura familiar, que vem contribuindo cada dia mais para o desenvolvimento de importantes atividades do nosso município, como pecuária e agricultura”, destaca.