Governo avalia mudar 'Bolsa Família' para 'Bolsa Dignidade' A proposta também prevê pagamento adicional de R$ 20 por trabalho voluntário

O programa social Bolsa Família pode vir a sofrer mudanças. O governo avalia introduzir o conceito de dignidade e cogita trocar o nome por "Bolsa Dignidade", segundo informou uma fonte ao jornal O Globo.No entanto, existem dúvidas se isso é possível e o governo deve avaliar o risco de eventual repercussão negativa da medida em ano eleitoral.

Além das alterações no conceito e no nome, está em discussão a possibilidade de pagar um adicional de R$ 20 para os beneficiários que realizarem trabalho voluntário.Ainda de acordo com O Globo, outra proposta avaliada é reajustar o Bolsa Família para repor a inflação (que fechou 2017 em 2,95%) e mais parte do aumento do botijão de gás como uma forma de compensar o impacto da alta do produto no orçamento das famílias mais pobres. O último aumento do Bolsa ocorreu em meados de 2016, de 12,5%.