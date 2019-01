CAOS NA SEGURANÇA Moro recua e autoriza envio de tropas da Força Nacional ao Ceará Estado registrou motim e ataques a ônibus

Os ataques aconteceram um dia após o titular da recém-criada Secretaria da Administração Penitenciária

O ministro da Justiça e da Segurança Pública, Sérgio Moro, recuou a sua decisão de onte (03) e autorizou o envio de tropas da Força Nacional para atuar no combate a violência e do crime organizado no estado do Ceará, na tarde desta sexta-feira (04).

De acordo com a deliberação, as tropas devem atuar em policiamento ostensivo e outras operações de segurança em conjunto com às forças policiais já em operação no estado. O período de atuação das tropas estipulado por Moro é de 30 dias.?

Na quinta-feira (03), o Ceará registrou motim na Casa de Privação Provisória de Liberdade, em Fortaleza, e ataques a ônibus. No mesmo dia, Moro determinou à Polícia Federal, à Polícia Rodoviária Federal e ao Departamento Penitenciário Nacional (Depen) que tomem as "providências necessárias" de apoio ao estado.

O ministro Sérgio Moro havia negado o envio imediato de tropas federais para o Ceará, que desde a noite desta quarta-feira, 3, acumula registros de ataques a ônibus, além de uma tentativa de explosão a um viaduto, cuja suspeita de autoria recai sobre as facções criminosas do Estado.

De acordo com a portaria, para autorizar a medida, Moro considerou os episódios de violência no estado ocorridos nos últimos dias e as dificuldades das forças estaduais de atenderem sozinhas à ação do crime organizado.

