Graduação Grupo de discussão sobre tecnologia, relações humanas e saúde debatem sobre o filme 1984

Cena do filme '1984' que será base do debate Foto: Gilmar Hernandes

O Grupo de discussão sobre tecnologia, relações humanas e saúde, criado no segundo semestre do ano passado, pelo curso de Psicologia da Universidade Católica Dom Bosco (UCDB) debate nesta quarta-feira (21), às 14 horas, na sala A 007, do bloco B, sobre o filme “1984”. As discussões têm como base filmes de ficção científica.

“Apesar de serem filmes de ficção distópicos, muitas das inovações imaginadas na época em que foram criados estão presentes hoje e tem impactos no nosso modo de vida atual”, explica o coordenador do curso de Psicologia da UCDB, Renan Soares.

O psicólogo Rodrigo Lopes Miranda, doutor em Psicologia pela Universidade Federal de Minas Gerais e professor no Programa de Mestrado e Doutorado em Psicologia da UCDB participará do evento como convidado.

O filme 1984 é um filme britânico, dos gêneros ficção científica e drama, uma adaptação do livro do mesmo nome, escrito em 1949 por George Orwell. O filme foi produzido em 1984 e dirigido por Michael Radford.

A história conta que depois da guerra atômica, o mundo foi dividido em três estados e Londres é a capital da Oceania, dominada por um partido que tem total controle sobre todos os cidadãos.

Winston Smith (interpretado pelo ator John, que faleceu em janeiro do ano passado) é um humilde funcionário do partido e comete o atrevimento de se apaixonar por Julia, numa sociedade totalitária onde as emoções são consideradas ilegais.

A atividade é aberta para alunos de Psicologia e também de outros cursos e instituições. Este é o primeiro encontro realizado neste ano, e devem ocorrem mensalmente.