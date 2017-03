Quem tem limite é município, concorda?!

Manu e Rafael é sucesso em Mato Grosso do Sul

#Sucesso

A dupla sertaneja Manu e Rafael vêm fazendo sucesso em Mato Grosso do Sul com a música Quem tem limite é município. A agenda deles anda lotadíssima e tem em média de 15 shows por mês. Já a composição é do Rafael Conter e Lucas Camargo. Os músicos estão com grande destaque nas redes sociais, promessa de sucesso. O Contato para shows é pelo número (67) 99123-3757.

#Atraso

O prefeito Marquinhos Trad esteve neste domingo na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Jardim Leblon, ele constatou que havia atraso de até 40 minutos por parte dos médicos. Ele afirmou que não vai aceitar atraso e nem falta sem justificativa. Tá certo!

#Confusão

A festa de formatura de acadêmicos de uma universidade em Campo Grande acabou em barracos e até arma apontada. O fato aconteceu neste fim de semana, a festa que era pra ser motivo de comemoração, acabou em decepção para os formandos. Lamentável...

Lucas Barreto no comando da Bulls na Capital, sucesso

#BullsPub

A antiga Room, hoje Bulls Pub estará a partir desta segunda-feira sob nova direção. Quem vai comandar a administração da casa é o empresário e acadêmico de direito, Lucas Barreto. No Facebook ele contou aos seguidores que estar feliz da vida e que o local promete trazer shows nacionais. Sucesso Luquinhas!!!

#Lançamento

O jornalista Guilherme Soares Dias, estará lançando no dia 4 abril, o seu próprio livro com o título Dias pela Estrada. O livro traz contos das viagens que ele fez em 2016, ao todo foram 23 países. O lançamento será no Sesc Morada dos Baís, a partir das 19h30, com entrada gratuita. Muito Top!

O galã anda firme na academia pra manter a forma

#Fitness

O músico e produtor Daniel Nahas, o Dan Dan, entrou com tudo na última semana pra manter a forma. Ele está pegando firme na academia, aliás o tempo tem ajudado muito. Continua super jovem!

#Contato

