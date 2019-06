ARTIGO Aposentados por invalidez serão prejudicados pela reforma da Previdência Explica Antonio Tuccílio, presidente da Confederação Nacional dos Servidores Públicos (CNSP)

Antonio Tuccílio, presidente da Confederação Nacional dos Servidores Públicos Foto: Reprodução

Se a reforma da Previdência Social proposta pelo governo do presidente Jair Bolsonaro (PSL) for aprovada como está no Congresso, o trabalhador que ficar incapaz de exercer atividade remunerada receberá um valor menor de aposentadoria por invalidez, medida muito questionável.

Isso é um reflexo de algo muito comum, quando governos propõem reformas. A equipe responsável quase sempre considera todos os aspectos econômicos envolvidos – o importante é gastar menos – e ignora os aspectos sociais.

Um exemplo recente é a controversa reforma trabalhista, aprovada há pouco mais de um ano. Um dos pontos da proposta admitia que trabalhadoras gestantes exercessem atividades consideradas insalubres em grau médio ou mínimo e que lactantes desempenhassem atividades insalubres em qualquer grau. A norma era absurda e, felizmente, foi retirada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

Hoje, um aposentado por invalidez que contribuiu por 20 anos recebe 100% da média salarial. Para essas pessoas, nada muda. A regra nova valerá apenas para os novos beneficiários. Após a aprovação da reforma, eles terão direito a apenas 60% da média, somando 2% para cada ano de contribuição que exceder os 20 anos de contribuição. Essa regra não se aplica a acidentes de trabalho. Neste caso, o segurado tem direito a 100% da média.

Compreendo que uma reforma que visa, pelo menos em teoria, economia de R$ 1,2 trilhão precisa fazer cortes em diversas áreas, mas a equipe econômica chefiada pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, também deveria considerar que em alguns casos é preciso abrir exceções.

Ficar inválido é um baque na vida de qualquer pessoa. Há, aspectos de saúde envolvidos, física e emocionalmente falando. Em paralelo, surge a necessidade de custear tratamentos, também físicos e emocionais. Dependendo do tipo de invalidez, adaptações precisam ser feitas (reformas e adaptações dentro e fora de casa). Tudo isso tem custo, mas como manter uma vida digna quando o governo propõe cortar em 40% a média salarial base do benefício ao qual ele teria direito?

O trabalhador vê-se desamparado logo quando mais precisa fazer uso da Previdência para a qual contribuiu mensalmente ao longo de toda sua vida de trabalho. Com a discussão da pauta no Congresso, senadores e deputados federais terão a oportunidade de retirar essa excrecência do projeto. Espero que o Parlamento, pelo menos desta vez, considere além dos aspectos financeiros e perceba o quão injusto é esse corte.