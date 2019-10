"IEI É!" Bolsonaro cumpre promessa de campanha, mas 13º do Bolsa Família só vale para 2019 Devido aos cortes, o programa social opera atualmente no limite de seu orçamento. Para o ano que vem, o cenário será ainda mais enxuto

Foto: Reprodução

O presidente Jair Bolsonaro (PSL) assinou na terça-feira (15) a Medida Provisória (MP) 898/2019, que garante o pagamento de 13º do programa Bolsa Família em 2019. A medida, no entanto, vale apenas para este ano, apesar da promessa de campanha do presidente de que o benefício seria permanente.

A MP diz que “a parcela de benefício financeiro relativa ao mês de dezembro de 2019 será paga em dobro”. Porém, o texto não faz referência à manutenção da medida nos próximos anos.

Neste ano, a equipe econômica do governo de Jair Bolsonaro congelou cerca de R$ 1 bilhão, de um total de quase R$ 5 bilhões, para as atividades da pasta responsável pelo programa. Portanto, o Bolsa Família está funcionando no limite de seu orçamento.

O Bolsa Família atende famílias que vivem em situação de extrema pobreza, com renda per capita de até R$ 89 mensais, e de pobreza, com renda de até R$ 178.