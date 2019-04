AO VIVO CCJ se reúne para primeira votação da reforma da Previdência Parlamentares se reúnem para analisar se a proposta é compatível com a Constituição; deputados da oposição tentam forçar adiamento

Foto: Pablo Valadares/Câmara dos Deputados

A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara dos Deputados se reúne nesta quarta-feira, 17, em uma tentativa da base aliada do governo de Jair Bolsonaro (PSL) de votar a admissibilidade da reforma da Previdência. O parecer do relator, o deputado Marcelo Freitas (PSL-MG), é a favor da adequação da proposta à Constituição. A oposição promete concentrar esforços para adiar a votação para depois do feriado da Páscoa.

Acompanhe a votação da reforma da Previdência na CCJ:

11:11 – Francischini e deputadas da oposição discutem sobre reforma

O presidente da CCJ, Felipe Francischini, e um grupo de deputadas de oposição ao governo Bolsonaro discutem sobre a decisão de questões de ordem. Francischini tentou fazer uma rejeição em bloco de todos os requerimentos contra a votação, provocando reações da oposição, em especial Jandira Feghali (PCdoB-RJ), Maria do Rosário (PT-RS) e Talíria Petrone (PSOL-RJ).

11:05 – Deputada tenta questionar Força Nacional e tem palavra cortada

A deputada federal Jandira Feghali (PCdoB-RJ) pediu a palavra para questionar uma portaria do ministro da Justiça e Segurança, Sergio Moro, que permite a utilização da Força Nacional de Segurança na Esplanada dos Ministérios e na Praça dos Três Poderes. Alegando não haver conexão com a Previdência, Francischini cortou a palavra.

11:01 – Sessão começa com pedidos ao presidente

A oposição iniciou a sessão na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) com a apresentação de múltiplos pedidos ao presidente da comissão, Felipe Francischini (PSL-RJ). As questões levantadas vão de pedidos para a permissão de acesso à grupos de pressão até o adiamento da sessão. Francischini diz que a votação seguirá.