Partido Cidadania Cidadania 23 promove encontro regional em Dourados neste sábado

O partido Cidadania 23 (sucessor do PPS) promove neste sábado (13), no plenarinho da Câmara Municipal de Dourados, encontro regional com a presença de dirigentes, filiados e militantes.Segundo o presidente do diretório municipal, José da Silva Neto “Peninha”, o evento terá início às 8h30, com previsão de encerramento às 12h. Na pauta, serão discutidas as perspectivas do partido e o planejamento das eleições 2020, com o título “A mudança já começou, faça parte dela”

Durante o encontro o partido receberá novos filiados, visando às próximas eleições proporcionais de 2020. “Queremos ter um partido forte e competitivo e, para isso, estamos mobilizando novas lideranças. Precisamos de novos nomes para que, juntos ao quadro que temos, possamos representar bem o partido e só assim, juntos e unidos, estaremos credenciados a ocupar mais espaços no Legislativo Municipal”, comentou Peninha.