Vander Loubet Com apoio de Vander, Campo Grande recebe a 2ª Feira Estadual da Reforma Agrária

É com grande alegria que o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra (MST) e a Cooperativa dos Agricultores Assentados da Reforma Agrária (Cooperterra) apresentam a 2ª Feira Estadual da Reforma Agrária. Serão quatro dias de muita diversidade, com toda a beleza e riqueza que a agricultura familiar do Mato Grosso do Sul possui.

De 6 a 9 de dezembro, será comercializada na Praça Ary Coelho, no Centro de Campo Grande, uma grande variedade de alimentos saudáveis (produzidos sem agrotóxicos, prontos para irem às mesas de todos e todas) e artesanatos produzidos em assentamentos e acampamentos. Haverá também o espaço “Culinária da Terra” com pratos típicos da nossa região (porco no tacho, galinhada com gueróba, galinhada com pequi, peixe frito, arroz tropeiro na chapa etc.). Além disso, a Feira terá música, poesia e teatro para celebrar a cultura do campo.

O evento conta mais uma vez com o apoio dos deputados federais Vander Loubet e Zeca do PT, do deputado estadual João Grandão, da Prefeitura de Campo Grande e do Governo do Estado.