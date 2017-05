Lava Jato Delcídio depõe contra Lula nessa tarde em Curitiba "Moro ouve também o ex-presidente da construtora Camargo Corrêa, Dalton Avancini"

Delcídio do Amaral (ex-PT-MS) e ex-senador, depõe na tarde desta segunda-feira (22), a partir das 14h (horário de Brasília), ao juiz federal Sérgio Moro, em Curitiba. Delcídio é testemunha de acusação contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, no processo que investiga se a empresa Odebrecht pagou propina ao petista, durante sua permanência no Palácio do Planalto.

Nesta ação penal específica, Delcídio falará sobre o processo em que Lula supostamente recebeu propina e vantagens indevidas da Odebrecht, através de um terreno comprado na cidade de São Bernardo do Campo, que fica na grande São Paulo.

Segundo a denúncia do MPF (Ministério Público Federal), o terreno citado, seria usado para construir a nova sede do Instituto Lula. , está sendo investigado também a compra de um apartamento no mesmo andar onde o ex-presidente mora em São Bernardo do Campo, que hoje é usado como casa aos policiais federais que a fazem a segurança do petista.

Além de Delcídio, Moro também deve ouvir na tarde desta segunda-feira (22), o ex-presidente da construtora Camargo Corrêa, Dalton Avancini, além do ex-executivo da construtora Toyo Setal, Augusto Mendonça Neto.

A defesa de Lula nega as acusações do MPF, ao dizer que o terreno onde seria construído o Instituto jamais foi entregue para esta finalidade, além disto afirma que o apartamento no mesmo prédio onde mora o ex-presidente, onde ficam os seguranças, é alugado e não repassado pela Odebrecht.

O processo também tem como réus o o ex-ministro Antônio Palocci, que trabalhou tanto na gestão Lula, como com Dilma Rousseff, além do seu ex-assessor, Branislav Kontic, do ex-presidente da Odebrecht, Marcelo Odebrecht e maisx quatro pessoas. Nestas denúncias específicas, seguem audiências marcadas até o dia 22 de junho.

A assessoria do ex-senador Delcídio do Amaral informou que ele tem ido seguidamente a Curitiba, para colaborar com as investigações da Operação Lava Jato, em depoimentos ao juiz Sérgio Moro, nas quais é requisitado como testemunha.