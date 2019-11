ELEIÇÕES 2020 Estratégia vitoriosa de gestão é diferencial do MDB em Maracaju Com duas pré-candidaturas em destaque, partido do prefeito Maurílio Azambuja prioriza unidade partidária

O prefeito Maurílio Azambuja Foto: Reprodução/Montagem - MS Notícias

Com serenidade e inteligência, o MDB de Maracaju vai definir no próximo ano quem será seu candidato à sucessão do prefeito Maurílio Azambuja. É o que assegura, com tranquilidade e convicção, o próprio Maurílio: “Temos um bom quadro de filiados, de pessoas qualificadas. Não precisa ter pressa, na hora certa a decisão será tomada, de forma democrática e transparente. Até lá, a prioridade é aprimorar ao máximo nossa unidade”, afirma.

O prefeito está tranquilo e tem razões de sobra. Sua gestão é uma das mais eficientes entre os 79 municípios de Mato Grosso do Sul. Maracaju tem um dos melhores índices de desenvolvimento no Estado e afirmou-se como polo captador de investimentos, como indicam, entre outros bons negócios, a chinesa BBCA Brazil, megaindústria que investiu US$ 1,2 bilhão (cerca de R$ 4,5 bilhões) para operar com esmagamento e beneficiamento do milho e diversos de seus subprodutos.

A estratégia de gestão implementada por Azambuja é um dos cartões de visita que o MDB tem para apresentar à sociedade quando começar a temporada eleitoral. Além de trabalhar com as contas equilibradas - folhas do funcionalismo e fornecedores em dia desde o início do mandato -, servidores motivados, serviços essenciais (educação, saúde e assistência social) funcionando regularmente, modernização urbana e ambientes bons para impulsionar a economia, o prefeito tem uma excelente avaliação de popularidade.

Com tudo isso, Maurílio Azambuja faz aquilo que considera lição de casa: governar. A política e as eleições ficam para 2020. Não há problemas internos relevantes, apesar de, em princípio, o partido dispor de dois nomes que aguardam o sinal partidário ou a hora certa para se assumirem de vez como pré-candidatos: são os secretários municipais de Fazenda, Lenílso de Carvalho, e de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente, Frederico Felini.



(Secretário municipal de Fazenda, Lenílso de Carvalho e o secretário de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente, Frederico Felini. Foto: Tero Queiroz)

Maurílio não toma partido e considera seus dois secretários homens públicos da mais elevada qualificação, observando que a atuação administrativa de ambos é reconhecida pela população. Lenílso elaborou e executa a vitoriosa política pública de planejamento e finanças, enquanto Felini responde por avanços substanciais do Município no fomento ao empreendedorismo e na prospecção de investimentos.

“O que posso dizer é que em Maracaju o MDB está muito bem servido de opções para a disputa eleitoral”, exulta Maurílio. O prefeito elogia a iniciativa anunciada pela direção estadual do partido, que pretende recorrer a pesquisas qualitativas e quantitativas para aferir as possibilidades das candidaturas nos municípios que tenham mais de um emedebista disposto a entrar na corrida eleitoral.

“Assim a unidade não fica em risco. Na verdade, no caso de Maracaju, a unidade é garantida, porque estamos diante de um quadro de opções que primam pela inteligência, pelo olhar realista e pela consciência política que os nossos filiados têm, de um modo geral”, enfatiza o prefeito.