Adiado Habeas Corpus de Temer e Moreira Franco serão julgados na próxima semana

Conforme o TRF-2, o caso não será analisado monocraticamente Foto: Marcos Corrêa/PR

O Tribunal Regional Federal da 2ª Região anunciou nesta sexta-feira (22) que os pedidos de habeas corpus do ex-presidente Michel Temer (MDB) e do ex-ministro Moreira Franco (MDB) serão julgados apenas na quarta-feira (27). O próprio TRF-2 havia informado que o caso poderia ser decidido liminarmente nesta sexta pelo desembargador Ivan Athié, relator do caso. Conforme o TRF-2, o caso não será analisado monocraticamente, ou seja, apenas pelo relator, mas será encaminhado para a Primeira Turma Especializada.

O Tribunal havia informado que o caso poderia ser decidido liminarmente nesta sexta pelo desembargador Ivan Athié, relator do caso.Os membros da Primeira Turma são, além de Athié, Abel Gomes e o juiz federal convocado Vlamir Costa, que está cobrindo as férias do desembargador Paulo Espírito Santo.

Além de Temer e Moreira Franco, também entraram com recursos pedindo liberdade Vanderlei de Natalie, Carlos Alberto Costa, Maria Rita Fratezi e João Baptista Lima Filho (o coronel Lima). Todos esses habeas corpus serão analisados na quarta.