ECONOMIA Impostômetro mostra que brasileiros já pagaram R$ 700 bilhões esse ano Marca foi atingida sete dias antes do que no ano passado

Prédio da ACIGCG - localizado na rua Quinze de Novembro, 390 - Centro, Campo Grande Foto: Divulgação/Assessoria

Desde o início desse ano de 2019, brasileiros já pagaram R$ 700 bilhões em impostos, taxas e contribuições, a número foi revelado esta manhã, terça-feira (09), pelo Impostômetro, localizado no prédio da Associação Comercial e Industrial de Campo Grande (Acig). Essa quantia foi atingida ano passado, sete dias mais tarde, isso é, em 15/04.

Para a grande maioria dos brasileiros a população mais rica deveria pagar, proporcionalmente, mais impostos que os mais pobres, segundo uma pesquisa divulgada pela ONG Oxfam Brasil.

De acordo com o estudo, 78% (quase oito a cada dez pessoas) dos brasileiros concordam que quem ganha mais deve pagar uma taxa maior de impostos do que quem ganha menos.

O número representa um aumento de sete pontos percentuais em relação ao apontado na mesma pesquisa feita em 2017. Naquele ano, 71% dizia que quem ganha mais deveria pagar mais impostos.

No entanto as manobras do governo do Jair Bolsonaro (PSL), favorecem mais os empresários, esses, que conforme Bolsonaro, já pagam muitos impostos.

“No Brasil ninguém gosta de pagar imposto e a razão é muito simples: não é possível identificar o retorno desses recursos extraídos da economia. O aumento da arrecadação, além de gerar uma insatisfação dos agentes produtivos, também tem como resultado a redução da capacidade de crescimento do PIB”, analisa o economista-chefe da ACICG, Normann Kallmus.