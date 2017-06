Crime de corrupção Janot diz não ter dúvidas sobre culpa de Temer Nos bastidores o procurador-geral disse que não há dúvida de que Temer cometeu crime de corrupção

O procurador-geral da República, Rodrigo Janot, deve apresentar hoje ou, no máximo, amanhã (27), denúncia contra o presidente Michel Temer no Supremo Tribunal Federal (STF). Num documento protocolado na semana passada, Janot já deu indicativos de que não vai aliviar nas acusações.Nos bastidores o procurador-geral disse que não há dúvida de que Temer cometeu crime de corrupção e sugeriu que a manutenção dele na Presidência contribui para a continuidade do cometimento de crimes.

De acordo com O Globo, a avaliação de Janot foi feita em um documento de 93 páginas em que ele defendeu a manutenção da prisão de Rochas Loures, ex-deputado e ex-assessor de Temer, apontado como o “homem da mala” do presidente.