"COMÉRCIO" Longos contratos com prefeituras podem ter fim com vendas de estatais em MS Manobras políticas com mudanças bruscas acenam para desejo coletivo de representantes públicos

Vereadores de Dourados comemoram aprovação de Lei de contratação da Sanesul Foto: Reprodução/Redes sociais

Sob forte propaganda, o Governo de Mato Grosso do Sul comemora do sucesso das estatais no Estado. Em entrevista à TV local o Secretário de Estado de Governo e Gestão Estratégica (Segov), Eduardo Riedel, disse que estas estarão abertas ao capital privado. Uma das ‘bem sucedidas’ empresas estaduais é a prestadora de serviços de saneamento básico, a Sanesul. Essa, que trabalha para fechamento de contrato por mais 30 anos com a Prefeitura de Dourados. Além de Dourados, o presidente da Sanesul, Walter Carneiro Junior, já havia falado ao MS Notícias, que há vários contratos que estão sendo firmados por períodos semelhantes [30 anos], e segundo Carneiro, esses contratos estão sendo feitos em parcerias, entre os municipalismos e o Governo.

Para ser feita a parceria entre município e Estado, é necessária que a Câmara de Vereadores aprove em Lei, a votação em Dourados, foi positiva, com direito a comemoração e selfie, poucas horas depois em um comércio local. Segundo o presidente da Casa, Alan Guedes, tratou-se de uma decisão particular dos vereadores, na Casa, a aposição é maioria, mas mesmo assim, a Lei para que o contrato com a Sanesul ganhasse mais 30 anos foi aprovada por unanimidade. Entendidos dos trâmites acharam curiosa a decisão, mas não ousaram tecer falas deixando no ar o suspense.

Cada um trabalha em uma estância, Riedel, havia falado sobre abrir as estatais ao mercado. Logo o questionamento: será que a manobra é conseguir contratos de longo prazo com os municípios e logo depois vender as estatais?

Isso teria um impacto mais que sério na economia local, bem como no bolso de cada cidadão. A comparação entre a já anunciada a venda MSGÁS com a Sanesul está escancarada em números generosos, em notícia publicada esta manhã (09), no Portal do MS, site de comunicação do Governo.

O MS notícias entrou em contato com a Prefeitura de Dourados, com assessoria do presidente da Sanesul, Walter Carneiro Junior e com assessoria de Eduardo Riedel, buscando esclarecer as dúvidas, mas até a publicação desta reportagem ninguém enviou resposta.