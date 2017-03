Apoio Mara Caseiro defende piso salarial para farmacêuticos de MS

A deputada estadual Mara Caseiro (PSDB) participou na tarde da última sexta-feira (17) ade audiência pública para debater o piso salarial dos farmacêuticos, no Plenarinho da Assembleia Legislativa.



A categoria, que vem promovendo reuniões e assembleias desde o ano passado para discutir o assunto, defende o valor de R$ 3.748 por 44 horas trabalhadas; R$ 2.811 para jornada de 30 horas semanais, R$ 1874 para 20 horas por semana e R$ 937 por 12 horas semanais trabalhadas.



Durante a audiência pública, foram feitos ajustes à proposta, elaborada por Mara Caseiro em parceria com os deputados Paulo Siufi (PMDB) e Rinaldo Modesto (PSDB), integrantes da Comissão de Saúde da Casa.



"Nossa intenção é valorizar o profissional farmacêutico, uma vez que os salários estão em discrepância se houver comparação entre estados e entre os próprios municípios do Estado. Isso sem contar com os farmacêuticos que se capacitam, fazem cursos e pós graduação, e que também precisam ser valorizados em sua remuneração", defendeu a parlamentar.



Com as sugestões dos profissionais acatadas durante a audiência pública desta tarde, a proposta será reestruturada e levada para discussão com o governador de Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja (PSDB), uma vez que o projeto deve partir do poder Executivo.