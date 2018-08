Eleições 2018 Meireles registra candidatura e declara R$ 377 milhões em bens "Meireles registra candidatura e declara R$ 377 milhões em bens"

Foto: © Alan Santos/PR

O ex-ministro da Fazenda Henrique Meirelles (MDB) registrou sua candidatura à Presidência da República no TSE (Tribunal Superior Eleitoral). Com um patrimônio de R$ 377 milhões, ele é o segundo candidato mais rico na disputa presidencial deste ano, atrás do empresário João Amoêdo (Novo), que declarou uma fortuna de R$ 425 milhões.

Como o sistema do TSE ainda não foi atualizado, a declaração dos candidatos ainda é genérica. Na relação de bens de Meirelles, que foi responsável pela economia do país durante a maior parte do governo Michel Temer, consta um valor de R$ 6,9 milhões em conta corrente no exterior.

O valor é até pequeno quando comparado com o que o candidato do MDB declarou em ações -R$ 283 milhões.

Entre outros bens, Meirelles também declarou um apartamento no valor de R$ 21,9 milhões e uma sala de R$ 1 milhão.

No item "joia, quadro, objeto de arte, de coleção, antiguidade etc", ele declarou R$ 917 mil. Com informações da Folhapress.