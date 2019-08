Rota bioceânica Nelsinho, Vander e Verruck ajustam tratativas em torno da bioceânica No Paraguay, brasileiros discutem ferrovia nos eixos da rota, arranjos locais e pequenas economias

A adoção de medidas e encaminhamentos governamentais e de fomento empresarial nos dois países para incluir no projeto da rota bioceânica medidas de efetivo fortalecimento das pequenas economias e dos arranjos locais, além de estimular o interesse de grupos econômicos dispostos a construir ramais ferroviários em seu traçado, está na pauta de discussões que reúne nesta segunda-feira, 12, em Assunción, autoridade do Brasil e do Paraguai.

O senador Nelsinho Trad (PSD), presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado; o deputado federal Vander Loubet (PT); e o secretário de Meio Ambiente, desenvolvimento Econômico, produção e Agricultura Familiar, Jaime Verrucck, estão entre as autoridades que compõem a delegação brasileira. O governador do Paraná, Ratinho Jr, também faz parte da lista de interlocutores.

Segundo Vander Loubet, a iniciativa não atravessa encaminhamentos da alçada dos dois governos. “Ao contrário, esta é uma agenda que vem para reforçar o esforço do Brasil e do Paraguai para que a rota bioceânica seja um elemento forte de aglutinação de ganhos econômicos, sociais, culturais, científicos e ambientais”, disse.

O deputado petista considera fundamental realçar, desde as primeiras obras, que o sonho integracionista possui, original e historicamente, um vigoroso conteúdo humanista de afirmação civilizatória, inspirada pelos princípios da paz e da autodeterminação dos povos, da convivência pacífica e empreendedora e da autonomia da América Latina. “O que todos os brasileiros querem, e os paraguaios, argentinos, chilenos, peruanos também querem – assim como os demais sulamericanos – é que nosso continente seja respeitado e reconhecido por suas capacidades”.