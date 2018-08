Paraná Pesquisas: Bolsonaro lidera, e Alckmin ultrapassa Marina em 2º lugar

Sem a presença do nome do ex-presidente Lula na lista de candidatos – cenário prestes a ser oficializado pela Justiça Eleitoral –, o deputado Jair Bolsonaro (PSL) lidera a disputa pela Presidência da República com 23,1% das intenções de votos, segundo pesquisa do instituto Paraná divulgada nesta sexta-feira.

A principal novidade no levantamento é o crescimento da candidatura de Geraldo Alckmin(PSDB), que pela primeira vez aparece na segunda colocação, com 18%, superando Marina Silva (Rede), que marca 11%. Fernando Haddad, que deverá ser anunciado candidato do PT no lugar de Lula, tem 7,3%, e Ciro Gomes, 7%.

No pelotão seguinte, Alvaro Dias (Podemos) alcança 3,5%, mesmo patamar de João Amoêdo(NOVO). Henrique Meirelles (MDB) tem 1,3%, e os demais candidatos marcam menos de um ponto percentual.

Outros 6,6% disseram estar indecisos e 17% afirmam que não vão optar por nenhum candidato.

O instituto também testou o cenário com a presença de Lula. Eis os números: Bolsonaro (21,9%), Lula (21,8%), Alckmin (14,9%), Marina (7,8%), Ciro (5,8), Amoêdo (3,4%), Alvaro Dias (3,3%) e Meirelles (1%).

A pesquisa foi feita de 25 a 30 de agosto. O instituto ouviu 2.000 eleitores em 85 cidades do Estado de São Paulo . O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral com o número BR-08470/2018.