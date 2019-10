INVESTIMENTOS Pensando na gestão de 2020, Marquinhos busca R$ 90 milhões à áreas da Capital Trad se reunião com deputados e senadores para viabilizar recursos para saúde, agricultura familiar e infraestrutura

O prefeito de Campo Grande, Marquinhos Trad, está em Brasília hoje (16), onde reuniu-se com a bancada de deputados federais e senadores de MS. A reunião busca diálogos que viabilizem emendas parlamentares para 2020. A bancada prometeu conseguir R$ 90 milhões à gestão de Trad, que serão distribuídos nas áreas de saúde, infraestrutura e agricultura familiar.

“Eu agradeço a bancada federal pela sensibilidade ao acatar nossas reivindicações. Eles entenderam a importância deste recurso para Campo Grande, capital do Estado e onde reside um terço da população de Mato Grosso do Sul”, declarou o prefeito Marquinhos Trad. A verba será destinada da seguinte maneira: R$ 64 milhões para infraestrutura, R$ 20 milhões para saúde e R$ 6 milhões para agricultura familiar.

Conforme a prefeitura, o montante destinado à saúde terá como foco principal reformas de Unidades de Pronto Atendimento (UPA’s). Para a agricultura serão compradas novas máquinas visando o fortalecimento da tecnologia no campo.

Estiveram juntos com prefeito os deputados estaduais, Nelsinho Trad, Simone Tebet e Soraya Thronicke, e deputados federais: Beto Pereira, Bia Cavassa, Dagoberto Nogueira, Fábio Trad, Loester Trutis, Luiz Ovando, Rose Modesto e Vander Loubet.

SUDECO

Prefeito e equipe em reunião com o superintendente da Sudeco, Nelson Vieira Fraga.

Na segunda agenda da manhã, o prefeito, secretário de Infraestrutura e Serviços Públicos, Rudi Fiorese, e a coordenadora da Central de Projetos, Catiana Sabadin, participaram de reunião na Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste (Sudeco).

O encontro teve por objetivo solicitar recursos para construção de pontes de concreto para zona rural de Campo Grande e apoio no fomento do estudo de viabilidade do corredor bioceânico.

A Prefeitura tem por objetivo garantir recurso para 23 pontes de concreto. Já foram contratados 15 projetos executivos e outros oito serão licitados. Destas, três pontes atenderão o Rio Anhandui, na divisa com Nova Alvorada do Sul e próximo a BR-267. A região atende a produção de soja na Capital, com grande tráfego de caminhões para escoar a produção.

