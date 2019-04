“Campo Grande Produtiva Para Viver e Ser Feli Prêmio Sebrae reconhece ações de Marquinhos para renovar autoconfiança da cidade

A participação efetiva dos pequenos negócios no fortalecimento da economia e do processo de crescimento humanista da cidade foi a direção conceitual dada pelo prefeito Marquinhos Trad (PSD) ao projeto “Campo Grande Produtiva Para Viver e Ser Feliz”. Em um município que vinha de quatro anos de atraso político administrativo, a ideia do pessedista não só prosperou, semeando confiança e renovando a autoestima de seus munícipes, como também inspirou os empreendedores a encontrar fórmulas eficazes de resistência à conjuntura recessiva.

Esse processo mobilizador e inteligente de articulação social e política garantiu à gestão campo-grandense reconhecimentos expressivos, entre eles o cobiçado Prêmio Sebrae Prefeito Empreendedor 2019. Ao tirar Campo Grande de um vazio incômodo de sete anos sem frequentar a nobre lista de selecionadas para o prêmio, Marquinhos e a vice-prefeita Adriane Lopes creditaram aos servidores, parceiros e à população os méritos pela vitória na categoria Inclusão Produtiva e Apoio ao Microempreendedor Individual (MEI).

Ao receber o prêmio na manhã de quarta-feira, 24, em concorrida e festiva solenidade, o prefeito não cabia em si de satisfação. “É um momento mais de afirmação programática e conceitual que de celebração. O prêmio do Sebrae traz significação diferenciada, pois reflete desempenhos e resultados produzidos em uma dinâmica coletiva, de iniciativas que associam o fomento e as responsabilidades do poder publico com a inteligência, a visão e a operosidade da iniciativa privada”, considerou.

Segundo Marquinhos Trad, a afirmação do mandato na elaboração e execução do programa de governo é calçada por pilares consistentes e duradouros, legitimados politicamente nas rus e nas urnas, e solidificados na prática cotidiana de uma gestão que tem estratégia, planejamento e direção. “Queremos enfrentar a crise sem subestimá-la, porém tratando com inteligência todas as demandas específicas que ela vem gerando. O crescimento da cidade é um meio seguro e muito forte para atravessar a conjuntura, mas é preciso que o empreendedorismo da sociedade civil esteja alinhado com as ações do poder publico. E agora, com essa premiação, é possível perceber que a prefeitura e os munícipes caminham lado a lado”, destacou.

De acordo com o prefeito, o projeto vencedor faz parte de um elenco de medidas e intervenções com propósitos semelhantes que apontam a criação e o fortalecimento sde cenários favoráveis ao desenvolvimento humano e sustentável. “O prêmio não é só meu, é de toda equipe. Ninguém faz nada sozinho”, enfatizou. Ele ressaltou a importância do tema escolhido pelo Sebrae, ao contemplar as gestões que sejam capazes de fomentar a inclusão produtiva e o apoio aos microempreendedores.

“Moramos e vivemos num Estado que tem a agricultura como usa mais tradicional base econômica. É um lugar onde se busca a empregabilidade constantemente. E a gente se recorda de certos princípios como, por exemplo, tudo aquilo que você semear irá colher. Coisas boas frutos sadios, coisas ruins soluções amargas”, filosofou. “E eu e a Adriane temos conduzido essa cidade com base na boa semente, porque a boa semente traz vários frutos e fizemos o trabalho da semeadura em equipe, com a Câmara Municipal, o secretariado e a todos aqueles que redigiram esse projeto com responsabilidade e eficiência”, completou.